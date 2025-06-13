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Путин поговорил с президентом Ирана Пезешкианом по телефону

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 13 июня, в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования властям и народу исламской республики в связи с многочисленными жертвами ударов израильской армии.

Как создавалась новая Россия

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 13 июня, в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования властям и народу исламской республики в связи с многочисленными жертвами ударов израильской армии.

Глава государства отметил, что Москва выступает за диалог в контексте обсуждения ситуации с ядерной программой Тегерана и пойти на конкретные шаги в вопросе мирного урегулирования конфликта между Тегераном и Иерусалимом.

— Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, — передает официальный сайт Кремля.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».