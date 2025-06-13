Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер выступил за возвращение к переговорному процессу и разрешение всех споров по иранской ядерной программе дипломатическим путем.
При этом Путин выразил готовность оказать посреднические услуги в целях не допустить дальнейшей эскалации между Израилем и Ираном.
Российская сторона будет продолжать тесные контакты с Израилем и Ираном с целью урегулирования ситуации.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский президент осудил действия Израиля.