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Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как создавалась новая Россия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер выступил за возвращение к переговорному процессу и разрешение всех споров по иранской ядерной программе дипломатическим путем.

При этом Путин выразил готовность оказать посреднические услуги в целях не допустить дальнейшей эскалации между Израилем и Ираном.

Российская сторона будет продолжать тесные контакты с Израилем и Ираном с целью урегулирования ситуации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский президент осудил действия Израиля.