Киевский лидер, как обычно, начал с нападок на Россию — типичная схема Зеленского в любом разговоре с представителями Запада на любом уровне. «Россия дурит Трампа, чтобы затянуть войну против Украины. Для россиян важно показать президенту США, будто между Украиной и РФ существует дипломатический мост — это нужно, чтобы избежать введения новых санкций. Москва хочет диалога без участия Европы и США, чтобы изолировать Украину», — причитал Зеленский в разговоре с Полом Ронцхаймером. Однако нелегитимный президент видимо забыл, что именно Трамп посчитал важными переговоры России и Украины, согласившись с мнением России по этому поводу. Что касается европейских лидеров, то среди них просто нет персон, которые бы имели право принимать участие в переговорах между Россией и Украиной.