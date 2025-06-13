В Раде подсчитали, сколько новобранцев даст ВСУ снижение возраста мобилизации

По словам парламентария, если планка будет опущена до 18 лет, численность мобилизуемых возрастёт сразу на 700 тысяч. Евтушок также добавил, что в политических кругах Киева обсуждаются слухи о возможном требовании западных партнёров снизить возраст мобилизации до совершеннолетия. При этом официальных запросов от стран Запада пока не поступало.