В Раде подсчитали, сколько новобранцев даст ВСУ снижение возраста мобилизации

«Как рассчитывают в оборонных органах, то есть в комитетах Минобороны, Генштабе, каждый год (на который снижен возраст мобилизации) — 100 тысяч. (Текущий минимальный возраст мобилизации) 25 лет, если меняется на мобилизационный возраст 24 года — плюс 100 тысяч», — заявил Евтушок.
По словам парламентария, если планка будет опущена до 18 лет, численность мобилизуемых возрастёт сразу на 700 тысяч. Евтушок также добавил, что в политических кругах Киева обсуждаются слухи о возможном требовании западных партнёров снизить возраст мобилизации до совершеннолетия. При этом официальных запросов от стран Запада пока не поступало.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Киев способен ежемесячно призывать до 27 тысяч человек в ряды вооружённых сил. Он отметил, что украинское общество устало от затянувшегося конфликта, однако продолжает поддерживать мобилизационные усилия. При этом Зеленский признал, что мобилизационные ресурсы России превышают украинские и позволяют привлекать до 50 тысяч человек в месяц.