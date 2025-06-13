Путин: Россия осуждает удары Израиля по Ирану

Россия осуждает атаки Израиля на Иран, которые являются нарушением Устава Организации Объединенных Наций и других международных договоренностей. Об этом в пятницу, 13 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
— Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, — передает официальный сайт Кремля.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».