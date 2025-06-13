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Путин выразил готовность к посредничеству России в конфликте Ирана и Израиля

Президент России провел и телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Владимир Путин отметил, что Россия поддерживала урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем мира.

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В разговоре с Биньямином Нетаньяху российский лидер указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу. Как отмечается в сообщении пресс-службы, во время разговора была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.

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Владимир Путин выразил готовность Москвы оказать посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта. По информации пресс-службы Кремля, была «выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

Президент России провел и телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Владимир Путин отметил, что Россия поддерживала урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем мира. Он заявил, что Москва и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. В результате военных атак погибли несколько высокопоставленных военачальников Ирана. -0-