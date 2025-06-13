Путин выразил готовность к посредничеству России в конфликте Ирана и Израиля

Как сообщалось, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. В результате военных атак погибли несколько высокопоставленных военачальников Ирана. -0-