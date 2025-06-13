Польша сообщила о перехвате военного самолета над Балтийским морем

В конце мая истребители ВВС Польши, базировавшиеся в Литве, получили приказ от штаба НАТО в Европе перехватить российский самолет Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря, сообщал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Как заметил министр, бомбардировщик «выполнял опасные маневры», «эти маневры показывают, что это не случайная акция».