Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Армия обороны Израиля сообщила, что 200 истребителей нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжаться. По его словам, операция Израиля против Ирана планировалась полгода и намечалась на апрель. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь пообещал, что действия Израиля не останутся без ответа. -0-