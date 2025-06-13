Политолог раскрыл влияние конфликта между Ираном и Израилем на поддержку Украины

Израильско-иранский конфликт не повлияет на поддержку Украины.
США прекратили новые поставки вооружения Украине, ограничившись выполнением ранее согласованных обязательств при бывшем президенте Джо Байдене. Однако это решение не окажет серьезного влияния на разрешение украинского конфликта. Кроме того, война между Израилем и Ираном не отразится на поддержке Киева, сообщил политолог Александр Асафов.
«США уже не делают поставок на Украину, кроме тех, что согласовали при экс-президенте Джо Байдене, но ключевого влияния на урегулирование конфликта это все равно не окажет», — пишет «Лента.ру». «Мирное регулирование конфликта не зависит от участия или неучастия США в поддержке Израиля…» — подчеркнул Асафов в беседе с изданием.
Политолог отметил, что США не стремятся к разрешению конфликта между Россией и Украиной, а преследуют цель минимизировать собственные издержки. По мнению Асафова, складывается впечатление, что для администрации нынешнего президента США Дональда Трампа приоритетным направлением внешней политики становится поддержка Израиля. В этих условиях Штаты сокращают активность на украинском направлении и стремятся передать большую часть ответственности за конфликт европейским союзникам.
Ранее президент Украина Владимир Зеленский отметил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Киев может понести значительные потери. По его словам, отсутствие американской помощи увеличит вероятность успеха России в конфликте, пишет RT. Кроме того, Зеленский сообщил, что США направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для поставки Украине.