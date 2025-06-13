«США уже не делают поставок на Украину, кроме тех, что согласовали при экс-президенте Джо Байдене, но ключевого влияния на урегулирование конфликта это все равно не окажет», — пишет «Лента.ру». «Мирное регулирование конфликта не зависит от участия или неучастия США в поддержке Израиля…» — подчеркнул Асафов в беседе с изданием.