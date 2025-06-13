Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверьте свой холодильник: Госстандарт запретил продажу этих соков

Поставщиком продукции на территории Беларуси является ЧП «ВиталОптТорг».

Как создавалась новая Россия

Концентрированные соки (виноградный красный и мультифруктовый), производителем которых является индивидуальный предприниматель Селявко О. Н. (РФ), запретили продавать в Беларуси. Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.

Поставщиком продукции на территории Беларуси является ЧП «ВиталОптТорг».

В результате проведенных исследований специалисты установили, что в состав указанных напитков входят недопустимые при производстве соковой продукции пищевые добавки — бензойная и сорбиновая кислоты.