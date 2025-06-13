Проверьте свой холодильник: Госстандарт запретил продажу этих соков

Концентрированные соки (виноградный красный и мультифруктовый), производителем которых является индивидуальный предприниматель Селявко О. Н. (РФ), запретили продавать в Беларуси. Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
Поставщиком продукции на территории Беларуси является ЧП «ВиталОптТорг».
В результате проведенных исследований специалисты установили, что в состав указанных напитков входят недопустимые при производстве соковой продукции пищевые добавки — бензойная и сорбиновая кислоты.