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Дрон транслировал гимн России в Херсоне

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные подняли в небо дрон и транслировали с помощью акустической системы гимн России.

Как создавалась новая Россия

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные подняли в небо дрон и транслировали с помощью акустической системы гимн России.

Как передает РИА «Новости», дрон с установленной на него аудиколонкой был поднят расчетами БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

При этом коптер преодолел ПВО и РЭБ украинских сил и завис над одним из зданий в Херсоне, после чего началась трансляция российского гимна.

Через некоторое время жители Херсона начали подходить к данному месту, чтобы послушать гимн, который был проигран не менее трех раз.

После этого дрон успешно вернулся на левый берег Днепра.