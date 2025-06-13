Дрон транслировал гимн России в Херсоне

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные подняли в небо дрон и транслировали с помощью акустической системы гимн России.
Как передает РИА «Новости», дрон с установленной на него аудиколонкой был поднят расчетами БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».
При этом коптер преодолел ПВО и РЭБ украинских сил и завис над одним из зданий в Херсоне, после чего началась трансляция российского гимна.
Через некоторое время жители Херсона начали подходить к данному месту, чтобы послушать гимн, который был проигран не менее трех раз.
После этого дрон успешно вернулся на левый берег Днепра.