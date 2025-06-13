Лукашенко требует «идти от земли» при развитии в Беларуси военной беспилотной авиации

Однако, напомнил Президент, еще 7−10 лет назад военные говорили о необходимости закупки других типов вооружения, самолетов. «Сегодня говорят, что не танки и не БМП решают вопросы, может, не ракеты — беспилотники. Хорошо, что тогда не влезли в эту бешеную миллиардную программу реконструкции вооружения. Не поспешили, не влезли. Сегодня оказалось, что не столько надо танков, БМП. Говорят, на переднем крае (в ходе боевых действий. — Прим. БЕЛТА) их уже нет, все решают беспилотники, — обратил внимание белорусский лидер. — Не получится ли так, что со временем опять будем ахать и охать: “Беспилотники, угрохали столько денег, а они оказались не то, что совсем не нужными (они нужны будут долгое время, а может, и всегда), но оказались не совсем тем оружием, на которое мы рассчитывали. Поэтому надо предусматривать абсолютно все варианты”.