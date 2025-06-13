Лукашенко требует «идти от земли» при развитии в Беларуси военной беспилотной авиации

13 июня, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. На примере российской специальной военной операции видна и эффективность применения беспилотников, и сложность борьбы с ними. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 13 июня на выездном совещании по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы обеспечения наших Вооруженных Сил беспилотными авиационными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы, индивидуальной бронезащиты военнослужащих. На примере специальной военной операции мы все видим, с одной стороны, эффективность применения беспилотников, с другой — сложность борьбы с ними», — отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников Лукашенко уверен, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов Лукашенко ознакомился с образцами беспилотников, состоящими на вооружении в белорусской армии.
Глава государства обратил внимание, что ударные и разведывательные комплексы развиваются очень динамично. Для управления ими используются все более совершенные и защищенные способы. «Поэтому важнейшая задача для нас — активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотной авиацией», — подчеркнул Президент.
«Итак, мы должны определиться хотя бы в первом приближении: беспилотные летательные комплексы, аппараты (что это такое, мы видели; для чего предназначены, мы также увидели) — какие будем производить. Их множество уже. Если не сотни, то десятки точно. Исходя из ситуации, которая складывается в Беларуси, исходя из наших возможностей, что будем производить? Как будем бороться против беспилотных летательных комплексов — это тема два. Как мне всегда докладывают, она ближе к нам, мы здесь можем больше, — обратил внимание белорусский лидер. — Конечно, желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Если мы такое изобретем, тогда нам не нужны никакие беспилотники».
Лукашенко: жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года.
Александр Лукашенко также заметил, что любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя. Бронежилеты, шлемы и прочая боевая амуниция должны быть надежными, легкими и в то же время удобными.
«В свое время мною ставилась задача, чтобы мы производили достаточное количество бронежилетов, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Беларуси и в том числе для реализации на экспорт. Мы также должны определить, что мы можем, какие бронежилеты будем производить, какую защиту обеспечим нашим солдатам на поле боя, — сказал глава государства. — Естественно, это потребует научного подхода, может быть в полной мере сделано только с использованием высококачественных материалов. Без этого тоже невозможно. Что мы можем в этом плане? Что не можем? Как будем здесь действовать?».
Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы государство не потратило деньги впустую: «Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги».
По его словам, в вопросе развития сферы беспилотников необходимо действовать аккуратно и взвешенно, считая деньги. «Какие будем производить? Мы прекрасно все понимаем — сегодня произвели, завтра они устарели. Все время нужна модернизация. Вы понимаете, что модернизация — это тоже немалые деньги. Поэтому в каком объеме мы можем это делать?» — поставил вопрос белорусский лидер.
Он констатировал, что для Беларуси в силу выше названных причин не рационально идти по пути крупных стран, которые производят огромное количество разного рода дронов. «Но беспилотники нужны. Может быть, нам пойти путем создания базовых трех — четырех (типов беспилотников. — Прим. БЕЛТА) и их со временем, если нужно, модернизировать, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому давайте по-хозяйски определимся, как будем жить дальше, как действовать».
Президент попросил доложить о планах по развитию этой сферы с учетом подходов в мирное, военное время, а также на перспективу: «И, как я вас уже предупредил, от земли. Давайте будем четко понимать: это — можно, это — нельзя».
Глава государства также предупредил, что не стоит с учетом популярности сейчас темы беспилотников излишне делать акцент лишь только на этом направлении, ведь важно развивать и другие виды вооружений. Да и решение бытовых вопросов военнослужащих также требует средств: «И боеприпасы, и ракеты нам надо усовершенствовать, и многое другое. И бытовые вопросы. Всех хотят жить в своей собственной квартире. На все это нужны деньги. Давайте это все учитывать по-земному».
Более того, не исключено, что со временем актуальность беспилотников может снизиться. «Мы сегодня все захвачены: “Ах, беспилотники, ах, беспилотники!” — констатировал Александр Лукашенко.
Однако, напомнил Президент, еще 7−10 лет назад военные говорили о необходимости закупки других типов вооружения, самолетов. «Сегодня говорят, что не танки и не БМП решают вопросы, может, не ракеты — беспилотники. Хорошо, что тогда не влезли в эту бешеную миллиардную программу реконструкции вооружения. Не поспешили, не влезли. Сегодня оказалось, что не столько надо танков, БМП. Говорят, на переднем крае (в ходе боевых действий. — Прим. БЕЛТА) их уже нет, все решают беспилотники, — обратил внимание белорусский лидер. — Не получится ли так, что со временем опять будем ахать и охать: “Беспилотники, угрохали столько денег, а они оказались не то, что совсем не нужными (они нужны будут долгое время, а может, и всегда), но оказались не совсем тем оружием, на которое мы рассчитывали. Поэтому надо предусматривать абсолютно все варианты”.
Перед совещанием Министерство обороны, Национальная академия наук и оборонная промышленность представили имеющиеся образцы вооружения и показали, как в армии готовят соответствующих специалистов.
«Теперь обсудим перспективы дальнейших шагов по развитию соответствующих направлений в целях укрепления обороноспособности и безопасности войск. От выступающих хочу услышать доклады о текущем состоянии производства, возможностях по разработке, созданию новых инновационных видов обозначенной продукции, проблемных вопросах и, самое главное, предложениях по решению этих проблем. В том числе о принимаемых мерах по снижению зависимости от импорта комплектующих, обеспечению необходимых темпов серийного выпуска», — сказал Александр Лукашенко. -0-