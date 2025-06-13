Пашинян: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Армения не собирается разрывать отношения с Россией, но страна не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в Праге.
«Недавно наш парламент принял закон о начале членства в ЕС. Но с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована», — сказал он.
Пашинян добавил, что однажды Армении придется сделать выбор между членством в ЕАЭС и ЕС.
Ранее армянский премьер заявил, что страна не намерена прекращать присутствие войск РФ в Армении.
Он подчеркнул, что приоритетом для Армении является установление прочного и стабильного мира со странами региона.