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Пашинян: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр отметил, что Армения не ставила перед собой задачу разрыва отношений с Россией.

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Источник: Аргументы и факты

Армения не собирается разрывать отношения с Россией, но страна не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в Праге.

«Недавно наш парламент принял закон о начале членства в ЕС. Но с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована», — сказал он.

Пашинян добавил, что однажды Армении придется сделать выбор между членством в ЕАЭС и ЕС.

Ранее армянский премьер заявил, что страна не намерена прекращать присутствие войск РФ в Армении.

Он подчеркнул, что приоритетом для Армении является установление прочного и стабильного мира со странами региона.