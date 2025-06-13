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Макрон пообещал помочь Израилю в случае ответа Ирана на атаку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ответного удара Ирана по Израилю Франция окажет поддержку Тель-Авиву.

Как создавалась новая Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ответного удара Ирана по Израилю Франция окажет поддержку Тель-Авиву. Его слова прозвучали на пресс-конференции в Париже и транслировались в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — сказал Макрон, отвечая на вопрос о степени готовности Франции поддерживать Израиль.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате израильских ударов погибли не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.

Иран после этого поднял красный флаг мести и пообещал жесткий ответ.