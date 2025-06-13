Макрон пообещал помочь Израилю в случае ответа Ирана на атаку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ответного удара Ирана по Израилю Франция окажет поддержку Тель-Авиву. Его слова прозвучали на пресс-конференции в Париже и транслировались в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.