Трамп назвал превосходной атаку Израиля на Иран

Он также вновь призвал Тегеран к заключению «ядерной сделки» с Соединенными Штатами: по его словам, если Иран откажется, то у правящего режима ничего не останется. Трамп предупредил, что Израиль уже запланировал новые, «более жесткие» удары, однако у иранских властей пока что есть время это остановить. Он призвал вернуться к диалогу, отметив, что сторонники жесткой линии в переговорах с США в Тегеране «уже мертвы».