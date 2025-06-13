Лукашенко сказал, что видно на примере специальной военной операции

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выездного совещания в Березовском районе 13 июня сказал, что видно на примере специальной военной операции, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что на совещании собрались для обсуждения состояния и перспективы обеспечения Вооруженных Сил Беларуси беспилотными авиационными комплексами, а также средствами радиоэлектронной борьбы, индивидуальной бронезащиты военнослужащих.
— На примере специальной военной операции мы все видим, с одной стороны, эффективность применения беспилотников, с другой — сложность борьбы с ними, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что ударные и разведывательные комплексы развиваются очень динамично. Он уточнил, что для управления ими используются все более совершенные и защищенные способы. По словам главы государства, важнейшей задачей является активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотной авиацией.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему у него пятница — военный день.
Тем временем Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.
Кроме того, Генштаб сообщил, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси.