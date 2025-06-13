Лукашенко сказал, что видно на примере специальной военной операции

Александр Лукашенко заметил, что ударные и разведывательные комплексы развиваются очень динамично. Он уточнил, что для управления ими используются все более совершенные и защищенные способы. По словам главы государства, важнейшей задачей является активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотной авиацией.