Лукашенко: фестиваль белорусской песни и поэзии стал знаковым событием в культурной жизни страны

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
За годы своего существования фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни страны и завоевал уважение многочисленных поклонников, отметил глава государства. «Программа этого года посвящена 80-летию Великой Победы, что придает праздничным мероприятиям особую актуальность. Вечные темы гражданского мира и согласия, любви к Родине станут духовным посланием и символом фестиваля», — говорится в приветствии.
Президент выразил уверенность, что творческий форум подарит любителям белорусской музыки и литературы возможность познакомиться с богатой палитрой белорусского национального искусства и уникальным народным наследием.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, новых достижений, счастья и благополучия. -0-