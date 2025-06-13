«Применим всю мощь»: Верховный лидер Ирана пообещал сокрушительный ответ Израилю

Хаменеи заверил, что армия применит всю имеющуюся мощь против Израиля. Он подчеркнул, что Иран не намерен идти на уступки, а народ страны должен сохранять уверенность в решительности властей. Так он отреагировал на последние удары Израиля по территории республики.