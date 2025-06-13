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«Применим всю мощь»: Верховный лидер Ирана пообещал сокрушительный ответ Израилю

Вооружённые силы Ирана ответят на удары Израиля по иранской территории и заставят Тель-Авив пожалеть о произошедшем. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи в соцсети Х.

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Источник: Life.ru

«Вооружённые силы будут действовать и применят всю свою мощь, они сделают сионистский режим беспомощным», — подчеркнул он.

Хаменеи заверил, что армия применит всю имеющуюся мощь против Израиля. Он подчеркнул, что Иран не намерен идти на уступки, а народ страны должен сохранять уверенность в решительности властей. Так он отреагировал на последние удары Израиля по территории республики.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал нанести сокрушительный ответ на израильскую атаку, заявив, что противник пожалеет о своих действиях. Власти уже начали реализовывать ответные меры, охватывающие оборонную, политическую и юридическую сферы.