Израильские удары привели к гибели 18 человек в Восточном Азербайджане

По информации агентства, израильские силы поразили несколько целей, включая не менее семи объектов в районе города Тебриз. Несмотря на разрушения и человеческие потери, иранские власти заявили, что обстановка в регионе остаётся под контролем. Все ключевые элементы инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме, а население по-прежнему получает необходимые услуги.
Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.