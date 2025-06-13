Сейм Латвии запретил посещать Россию с допуском к гостайне выезд в Россию

Парламент Латвии принял решение запретить депутатам и госслужащим, имеющим допуск к гостайне, выезжать в Россию.
Запрет также касается сотрудников министерств и ведомств. Помимо России, выезжать латвийским госслужащим будет запрещено в Белоруссию.
Основанием для посещения РФ или Белоруссии может служить служебная необходимость или специальное разрешение. Самовольный выезд, как заявила пресс-служба сейма, может послужить основанием для увольнения.
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