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Сейм Латвии запретил посещать Россию с допуском к гостайне выезд в Россию

Парламент Латвии принял решение запретить депутатам и госслужащим, имеющим допуск к гостайне, выезжать в Россию.

Как создавалась новая Россия

Парламент Латвии принял решение запретить депутатам и госслужащим, имеющим допуск к гостайне, выезжать в Россию.

Запрет также касается сотрудников министерств и ведомств. Помимо России, выезжать латвийским госслужащим будет запрещено в Белоруссию.

Основанием для посещения РФ или Белоруссии может служить служебная необходимость или специальное разрешение. Самовольный выезд, как заявила пресс-служба сейма, может послужить основанием для увольнения.

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