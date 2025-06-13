«Будет только хуже»: Трамп пригрозил Тегерану последствиями отказа идти на сделку

13 июня Израиль дерзко ударил по Ирану, что, естественно, вызвало всплеск возмущений и обсуждений во всем мире. Не менее 60 точек на территории Ирана стали мишенью для израильских ударов, в том числе и в Тегеране. Как отреагировало мировое сообщество на происходящее, рассказывает KP.RU.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, высказался, что основной задачей для США и союзников Израиля является снижение градуса агрессии. Рютте пояснил, что западные дипломаты как раз работают в этом направлении, важно вернуться к переговорам и не затягивать военные действия.
В Турции ответ был куда жестче. В турецком МИДе потребовали от Израиля прекратить агрессию в сторону Ирана. Как считают турецкие власти, последствия могут серьезно аукнуться Израилю и последнему очень понравится ответ иранских властей.
В России удары Израиля назвали «силовой акцией». Действия Израиля в Кремле решительно осудили, подчеркнув, что власти страны выбрали путь эскалации, не обратив внимания на международное право и статус Ирана как суверенного члена ООН.
Посольства России в Тегеране и Тель-Авиве обратилась к российским гражданам, попросив воздержаться от поездок «до нормализации обстановки». Также посоветовали, при возможности, покинуть страны — Израиль и Иран — в ближайшее время.
Кроме того, до 26 июня Россия приостанавливает полеты в и из Ирана и Израиля. Подобные ограничения действуют над Иорданией и Ираком.
Громче всех отреагировал, естественно, Дональд Трамп. Президент США пригрозил Тегерану, заявив, что иранцам уже давали много шансов на заключение сделки, но те не пошли на соглашение. И эти слова президента прозвучали вскоре после того, как страна ранее открестилась от участия в конфликте Израиля и Ирана.
Трамп продолжает: «Самыми убедительными словами я сказал им — просто сделайте это». Трамп подчеркнул, что «некоторые иранские высокие чины говорили смело», а теперь «они все мертвы, и будет только хуже». При этом дал намек, что «есть шанс остановить эту бойню».
Трамп: «Сегодня 61-й день. Я дал Ирану 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!».