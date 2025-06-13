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Экс-министра обороны Ирана Хатами назначили на пост командующего армией

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к народу заявил, что Тегеран не оставит агрессию Израиля без ответа.

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Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Минобороны Ирана Амир Хатами занял пост командующего армией Исламской Республики. Об этом 13 июня сообщает агентство Fars.

«Указом лидера революции генерал-майор Амир Хатами назначен командующим армией», — говорится в публикации.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к народу заявил, что Тегеран не оставит агрессию Израиля без ответа.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.

Также ранее сообщалось, что группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан.