Экс-министра обороны Ирана Хатами назначили на пост командующего армией

Бывший глава Минобороны Ирана Амир Хатами занял пост командующего армией Исламской Республики. Об этом 13 июня сообщает агентство Fars.
«Указом лидера революции генерал-майор Амир Хатами назначен командующим армией», — говорится в публикации.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к народу заявил, что Тегеран не оставит агрессию Израиля без ответа.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
Также ранее сообщалось, что группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан.