Лукашенко: жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года

«Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги», — обратил внимание глава государства. -0-