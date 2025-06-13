Лукашенко: жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года

13 июня, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. Вопрос обеспечения военнослужащих жильем надо решить за три года. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил 13 июня на выездном совещании по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко требует «идти от земли» при развитии в Беларуси военной беспилотной авиации.
Александр Лукашенко отметил, что, развивая производство беспилотников и средств защиты военнослужащих, важно определиться с потребностями армии и возможностями государства. Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы деньги не были потрачены впустую.
«Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги», — обратил внимание глава государства. -0-