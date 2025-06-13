Reuters сообщило о взрывах над Тель-Авивом

Агентство Reuters сообщило, что над Тель-Авивом произошли взрывы.
Армия обороны Израиля заявляла о пусках ракет с территории Ирана. Согласно заявлению армейской пресс-службы, для отражения атаки были задействованы системы противовоздушной обороны.
Недавно Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с программой по обогащению урана, и по центру иранской программы создания баллистических ракет. При атаках был убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.
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