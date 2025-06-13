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Стало известно, кого поддержал Путин в конфликте Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с лидерами Израиля и Ирана осудил атаку на Иран.

Как создавалась новая Россия

Президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с лидерами Израиля и Ирана осудил атаку на Иран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил серьёзную обеспокоенность действиями Тель-Авива.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права», — сказали в пресс-службе.

Россия намерена продолжать тесное взаимодействие с Тегераном и Тель-Авивом для стабилизации обстановки. Кремль подчеркнул, что будет прилагать усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и его негативного влияния на весь Ближневосточный регион.