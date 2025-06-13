Стало известно, кого поддержал Путин в конфликте Израиля и Ирана

Россия намерена продолжать тесное взаимодействие с Тегераном и Тель-Авивом для стабилизации обстановки. Кремль подчеркнул, что будет прилагать усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и его негативного влияния на весь Ближневосточный регион.