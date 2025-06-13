Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ранее израильская авиация нанесла серию ударов по объектам ПВО, ядерной инфраструктуре и военным объектам в западной части Ирана. Были поражены радиолокационные станции, пусковые установки, а также завод по обогащению урана в Натанзе и ядерный центр Фордо. В результате атак погибли 78 человек и ещё 329 получили ранения.