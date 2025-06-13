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Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Источник: Life.ru

«Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что действия Израиля нарушают международное право и Устав ООН. Лавров и его коллега из ОАЭ заявили о важности перевода конфликта в переговорное русло и подтвердили готовность содействовать установлению мира и безопасности в регионе.

Ранее израильская авиация нанесла серию ударов по объектам ПВО, ядерной инфраструктуре и военным объектам в западной части Ирана. Были поражены радиолокационные станции, пусковые установки, а также завод по обогащению урана в Натанзе и ядерный центр Фордо. В результате атак погибли 78 человек и ещё 329 получили ранения.