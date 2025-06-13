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Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в РФ

Запрет распространяется на сотрудников министерств и ведомств, имеющих доступ к гостайне Латвии.

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Источник: Аргументы и факты

Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать в Россию и Белоруссию, следует из заявления пресс-службы сейма.

«Определенной группе работников государственного управления, а также членам сейма запрещается въезжать в РФ и Белоруссию», — отметили в ведомстве.

Запрет, кроме депутатов, распространяется на сотрудников министерств и ведомств, которые имеют доступ к государственной тайне.

Примечательно, что указанным лицам запрещен не только въезд, но и следование транзитом через российскую и белорусскую территории.

Ранее стало известно, что в Латвии возбудили уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании содействия РФ в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Росликова.