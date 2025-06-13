Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в РФ

Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать в Россию и Белоруссию, следует из заявления пресс-службы сейма.
«Определенной группе работников государственного управления, а также членам сейма запрещается въезжать в РФ и Белоруссию», — отметили в ведомстве.
Запрет, кроме депутатов, распространяется на сотрудников министерств и ведомств, которые имеют доступ к государственной тайне.
Примечательно, что указанным лицам запрещен не только въезд, но и следование транзитом через российскую и белорусскую территории.
Ранее стало известно, что в Латвии возбудили уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании содействия РФ в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Росликова.