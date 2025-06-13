Парламент Латвии запретил чиновникам с допуском к гостайне поездки в Россию

Подобные меры ранее уже были приняты в Литве — в апреле местные парламентарии продлили национальные санкции против граждан России и Белоруссии до мая 2026 года. Одним из ужесточений стало положение об аннулировании ВНЖ у россиян, если они более одного раза за три месяца посещали Россию или Белоруссию.