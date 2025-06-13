Tasnim: военные Ирана взяли в плен женщину-пилота сбитого самолета Израиля

Военные Ирана взяли в плен летчика сбитого израильского истребителя. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Напомним, сегодня, 13 июня, Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.
По данным агентства, иранские средства ПВО сегодня сбили два израильских военных самолета. Пилотом одного из них оказалась женщина, которая и была взята в плен.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
Также ранее сообщалось, что группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через Азербайджан.