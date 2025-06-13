Иран и Израиль де-факто вступили в войну, атакуя столицы друг друга: прямая трансляция

На Ближнем Востоке произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Страны фактически вступили в полноценную войну, атакуя столицы и ядерные объекты друг друга. Де-юре войну никто объявлять не рискнул, однако верховный лидер Ирана заявил, что «война уже развязана Израилем». Подобным образом высказываются и израильтяне. На данный момент иранские ракеты бьют по Тель-Авиву, где столичные небоскребы озаряются пламенем разорвавшихся снарядов. URA.RU ведет прямую трансляцию.