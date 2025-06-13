Иран и Израиль де-факто вступили в войну, атакуя столицы друг друга: прямая трансляция

Израиль и Иран атакуют столицы друг друга.
На Ближнем Востоке произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Страны фактически вступили в полноценную войну, атакуя столицы и ядерные объекты друг друга. Де-юре войну никто объявлять не рискнул, однако верховный лидер Ирана заявил, что «война уже развязана Израилем». Подобным образом высказываются и израильтяне. На данный момент иранские ракеты бьют по Тель-Авиву, где столичные небоскребы озаряются пламенем разорвавшихся снарядов. URA.RU ведет прямую трансляцию.
01:22 Иран немедленно нанесет удар по экономической и энергетической инфраструктуре Израиля, если подвергнется нападению, заявил иранский чиновник агентству Fars.
01:19 По данным иранской полиции пограничники уничтожили пять беспилотников на северо-западе страны, сообщает Aja News.
01:09 В Иране толпы людей наблюдали в прямом эфире на гигантском экране за ударами по территории Израиля. Они радовались успешным атакам, сообщает PMYE.
01:01 Число пострадавших от иранских ракет в Израиле увеличилось до 34 человек, сообщает Israel Hayom.
00:59 Израильский кабинет министров обсуждает ответ на иранскую ракетную атаку, передает CNN.
00:58 Тель-Авив подвергся удару нескольких типов иранских ракет. В результате некоторые здания рухнули, а в других были разрушены целые этажи, передает Al Jazeera со ссылкой на командующего окружной полиции.
00:53 Командующий окружной полицией Тель-Авива сообщил, что иранская ракетная атака является крупным инцидентом. Спасательные силы пытаются добраться до пострадавших, пишет Al Jazeera.
00:50 Иран объявил о гибели десятков людей, включая группу высокопоставленных военных лидеров и ядерных экспертов. Они погибли в результате масштабных налетов, проведенных израильской авиацией в различных районах страны, сообщает Al Jazeera.
00:46 По данным израильской скорой помощи уже 21 человек пострадал в результате иранских ракетных атак, передает Al Jazeera.
00:43 Прямое попадание в высотное здание в Яффе в Тель-Авиве. Несколько человек получили ранения, сообщает Sadeed News.
00:33 Иран нанес ответный удар по десяткам израильских объектов в рамках операции «Истинное обещание — 3». Среди целей — базы вооруженных сил и узлы военной инфраструктуры, сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
00:24 Иран нанес удар по зданию Министерства обороны в Израиле. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки.
00:24 Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Об этом сообщают иранские СМИ.