Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании войны

«Не думайте, что они ударили и всё. Нет. Это они начали войну. Мы не позволим им остаться невредимыми после великого преступления, которое они совершили», — заявил Хаменеи.
Он также добавил, что иранское общество поддерживает военных, а Исламская Республика, по его убеждению, одержит победу. Лидер подчеркнул, что Тегеран будет действовать решительно и рассчитывает на поддержку народа.
А ранее в ЦАХАЛ сообщили, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ирана. Население Израиля призвали оставаться в убежищах. Известно, что Тегеран запустил около сотни боеголовок, а местные СМИ сообщают о пожаре в здании Минобороны Израиля.