Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании войны

Верховный глава Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Об этом он заявил в обращении к гражданам страны.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Не думайте, что они ударили и всё. Нет. Это они начали войну. Мы не позволим им остаться невредимыми после великого преступления, которое они совершили», — заявил Хаменеи.

Он также добавил, что иранское общество поддерживает военных, а Исламская Республика, по его убеждению, одержит победу. Лидер подчеркнул, что Тегеран будет действовать решительно и рассчитывает на поддержку народа.

А ранее в ЦАХАЛ сообщили, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ирана. Население Израиля призвали оставаться в убежищах. Известно, что Тегеран запустил около сотни боеголовок, а местные СМИ сообщают о пожаре в здании Минобороны Израиля.