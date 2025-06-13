Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 16 июня по запросу РФ

Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ состоится 16 июня по запросу РФ для обсуждения израильских атак против Ирана. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня, Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.
Также появилась информация, что военные Ирана якобы взяли в плен женщину-пилота сбитого самолета Израиля. Позже ЦАХАЛ опровергла эти данные.