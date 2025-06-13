Иран жёстко ответил на атаки Израиля, начав операцию «Правдивое обещание 3»

Ранее Life.ru писал о массированном ракетном ударе Ирана по Израилю с применением сотен баллистических ракет. Также сообщалось о вероятном уничтожении не менее двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ирана. В Сети появились видеоматериалы, демонстрирующие взрывы в Тель-Авиве, вызванные попаданием иранских ракет. Параллельно с этим израильские СМИ сообщали о возникновении пожара в районе расположения штаб-квартиры Министерства обороны Израиля.