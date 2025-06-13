В результате ответного обстрела Ирана по Израилю пострадали пять человек

«На данный момент бригады MDA оказывают медицинскую помощь в районе Гуш-Дана пяти пострадавшим, один из которых находится в среднем состоянии и четыре в лёгком. Они были эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Хашомер. Кроме того, были оказаны медицинские услуги четырём пострадавшим от шока», — говорится в сообщении.
Экстренные службы ранее провели проверку в семи локациях в пределах Гуш-Дана, откуда поступили сигналы о возможных разрушениях и пострадавших.
Ранее Иран запустил около сотни ракет в сторону Израиля. В Сети расходятся кадры ударов по Тель-Авиву иранских баллистических ракет. Местным жителям рекомендовано спуститься в убежища и оставаться там до дальнейших распоряжений.