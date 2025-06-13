Гросси: внутри ядерных объектов в Натанзе есть радиологическое загрязнение

На ядерных объектах в Натанзе (Иран) зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, ситуацию можно контролировать при условии соблюдения мер радиационной защиты.
МАГАТЭ выразило готовность направить экспертов в Иран для обеспечения безопасности установок и сохранения их мирного назначения.
Гросси подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться целью нападений.
Он также заявил о готовности лично посетить Иран в ближайшее время для оценки обстановки.
Иран ранее опроверг утечку радиации на ядерных объектах после атак Израиля.