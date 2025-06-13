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Гросси: внутри ядерных объектов в Натанзе есть радиологическое загрязнение

На ядерных объектах в Натанзе (Иран) зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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На ядерных объектах в Натанзе (Иран) зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, ситуацию можно контролировать при условии соблюдения мер радиационной защиты.

МАГАТЭ выразило готовность направить экспертов в Иран для обеспечения безопасности установок и сохранения их мирного назначения.

Гросси подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться целью нападений.

Он также заявил о готовности лично посетить Иран в ближайшее время для оценки обстановки.

Иран ранее опроверг утечку радиации на ядерных объектах после атак Израиля.