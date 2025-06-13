Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

Ранее сообщалось, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании открытого вооружённого конфликта с Исламской Республикой. В обращении к нации он пообещал, что ответ не заставит себя ждать. Вслед за этим иранские военные заявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля, отметив, что часть из них успешно достигла целей.