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Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в результате ракетной атаки дважды был поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Удары нанесены в рамках военной операции под названием «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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Источник: Life.ru

Как отмечает агентство, атака стала ответом на израильские удары по территории Ирана. Решение о военной реакции было принято после публичного обращения Верховного лидера страны Али Хаменеи, в котором он пообещал нанести силовой удар по Израилю в ответ на агрессию.

Ранее сообщалось, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Израиль в развязывании открытого вооружённого конфликта с Исламской Республикой. В обращении к нации он пообещал, что ответ не заставит себя ждать. Вслед за этим иранские военные заявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля, отметив, что часть из них успешно достигла целей.