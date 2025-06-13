Небензя: атака Израиля на Иран является грубым нарушением Устава ООН

«В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран. Под атакой оказались спящие города, гражданская инфраструктура, а также мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права», — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат отметил, что из-за действий Израиля «происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе».
Ответственность за последствия
«Создается впечатление, что руководство Израиля убеждено, что у него есть полная свобода рук в регионе и, видимо, полагает, что Израиль может попирать все правовые основы и подменять собой все международные структуры, включая Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ», — отметил дипломат.
Небензя убежден, что ближайшие союзники Израиля также несут ответственность за произошедшее. «Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ», — добавил Небензя.
Израиль рассчитывает подорвать переговорные усилия
По словам постпреда РФ при ООН, Израиль рассчитывает подорвать переговорные усилия по поиску решений для снижения напряженности вокруг иранской мирной ядерной программы.
«Действия Израиля направлены на подрыв осуществляемых сейчас различных форматов переговорных усилий по поиску решений в целях снижения напряженности вокруг иранской мирной ядерной программы. Пока весь мир с надеждой ждет итогов очередного раунда непрямых контактов между Ираном и США, ранее запланированных на 15 июня, Израиль решил их предвосхитить в нужном ему ключе и начал бомбить ядерно-энергетическую инфраструктуру Ирана, демонстрируя пренебрежение к законам, нормам, договоренностям, правилам, всему тому, что создает основу цивилизованного взаимодействия между государствами», — сказал он.