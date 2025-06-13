Небензя: атака Израиля на Иран является грубым нарушением Устава ООН

«Действия Израиля направлены на подрыв осуществляемых сейчас различных форматов переговорных усилий по поиску решений в целях снижения напряженности вокруг иранской мирной ядерной программы. Пока весь мир с надеждой ждет итогов очередного раунда непрямых контактов между Ираном и США, ранее запланированных на 15 июня, Израиль решил их предвосхитить в нужном ему ключе и начал бомбить ядерно-энергетическую инфраструктуру Ирана, демонстрируя пренебрежение к законам, нормам, договоренностям, правилам, всему тому, что создает основу цивилизованного взаимодействия между государствами», — сказал он.