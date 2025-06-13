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Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Василий Небензя сообщил, что Россия решительно осуждает атаку Израиля на Иран.

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Источник: Аргументы и факты

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на Ближнем Востоке происходит опасная эскалация ситуации из-за действий Израиля, пишет РИА Новости.

«На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета», — заявил Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.

Он добавил, что операция Израиля против Ирана подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе». При этом Василий Небензя отметил, что Россия решительно осуждает израильскую атаку на иранские территории.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль приступил к операции «Восходящий лев» против Ирана. В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты страны. Впоследствии появилась информация, что иранская сторона начала ракетную атаку на Израиль.