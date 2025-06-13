Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль приступил к операции «Восходящий лев» против Ирана. В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты страны. Впоследствии появилась информация, что иранская сторона начала ракетную атаку на Израиль.