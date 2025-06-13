Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на Ближнем Востоке происходит опасная эскалация ситуации из-за действий Израиля, пишет РИА Новости.
«На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета», — заявил Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.
Он добавил, что операция Израиля против Ирана подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе». При этом Василий Небензя отметил, что Россия решительно осуждает израильскую атаку на иранские территории.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль приступил к операции «Восходящий лев» против Ирана. В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты страны. Впоследствии появилась информация, что иранская сторона начала ракетную атаку на Израиль.