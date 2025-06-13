Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран сообщил о поражении израильских F-35, ЦАХАЛ назвал данные ложными

Иранские противовоздушные комплексы уничтожили несколько самолётов ВВС Израиля, включая два истребителя F-35. Об этом сообщает агентство Fars.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Согласно опубликованным данным, также были поражены беспилотники. О состоянии пилотов на данный момент сведений нет. Агентство Tasnim дополнило эту информацию, отметив, что одна из участниц экипажей сбитых истребителей была захвачена в плен.

В ответ на эти сообщения израильские военные выступили с опровержением. Представитель пресс-службы ЦАХАЛ в беседе с корреспондентом ТАСС отверг утверждения о поражении самолёта над иранской территорией, а также о пленении израильского военнослужащего.

А ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Она направлена против военных объектов на территории Израиля и стала ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля.