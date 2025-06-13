Началась третья волна атак Ирана по территории Израиля

Ранее сообщалось, что Иранские вооружённые силы объявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля. Некоторые из выпущенных боеприпасов преодолели систему противовоздушной обороны и достигли своих целей. В результате атаки был дважды поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Удары были нанесены в рамках операции «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Life.ru опубликовал видеозаписи момента атаки на Тель-Авив — кадры были сняты очевидцами в городе Явне.