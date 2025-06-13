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Израиль поразил ключевой иранский объект по обогащению урана

Израильские силы в течение последних суток нанесли серьёзный урон иранскому военному потенциалу, включая уничтожение ключевого объекта по обогащению урана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Источник: Life.ru

«За последние 24 часа мы ликвидировали самых высокопоставленных военных командиров и учёных-ядерщиков, уничтожили самую значительную мощность иранского режима по обогащению урана и значительную часть запасов их баллистических ракет», — сказал премьер в видеообращении.

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Целью стали военные объекты на территории Израиля. В заявлении КСИР подчёркивалось, что данные действия являются ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля.