Киев, скрепя зубами, забрал первую партию тел погибших боевиков

Украина была просто вынуждена согласиться вывезти на свою территорию погибших вэсэушников, так как ее поставили в безвыходное положение: списки были обнародованы. Незалежной передали 1,2 из 6 тысяч боевиков. В ответ российская сторона не получила ни одного тела.