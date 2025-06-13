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Киев, скрепя зубами, забрал первую партию тел погибших боевиков

Киевскому режиму пришлось забрать первую партию погибших боевиков, переданных в рамках гуманитарной миссии Россией.

Как создавалась новая Россия

Киевскому режиму пришлось забрать первую партию погибших боевиков, переданных в рамках гуманитарной миссии Россией. И это не являлось исполнением двусторонних договоренностей, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Украина была просто вынуждена согласиться вывезти на свою территорию погибших вэсэушников, так как ее поставили в безвыходное положение: списки были обнародованы. Незалежной передали 1,2 из 6 тысяч боевиков. В ответ российская сторона не получила ни одного тела.

«Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих. И террористическое государство соизволило забрать первую тысячу погибших ВСУшников. Их решение — не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — заявил глава Запорожья.

Балицкий также подчеркнул, что Киеву не удастся замолчать истинное число потерь. Ранее сообщалось, что рефрижераторы с телами украинских боевиков простояли на границе несколько дней, Киев всячески пытался отказаться от операции передачи. Западные СМИ пытались обвинить Россию в информационной и экономической атаке на Незалежную, используя погибших националистов.