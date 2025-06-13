NI: Польша готовится к противостоянию с Россией в космосе

Польша активно усиливает свои возможности в космосе, сосредоточившись на развитии спутниковых систем военного назначения. Об этом пишет The National Interest.
В 2023 году в стране было создано Агентство геопространственной разведки и спутниковых служб, которое взяло на себя контроль над развивающейся спутниковой инфраструктурой. Основной задачей агентства является координация применения спутников в военных целях, преимущественно для сдерживания предполагаемой угрозы со стороны России.
В рамках этих усилий Варшава подписала контракт с компанией Airbus на запуск двух разведывательных спутников, вывод которых на орбиту запланирован к 2027 году.
В дополнение к основному соглашению Польша расширила заказ, приобретя ещё четыре микроспутника, созданных на базе HyperSat отечественной компании Creotech. Стоимость этой дополнительной закупки составила 134 миллиона долларов.
Ранее главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что новый президент Польши Кароль Навроцкий займёт антироссийскую позицию.