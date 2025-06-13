NI: Польша готовится к противостоянию с Россией в космосе

В 2023 году в стране было создано Агентство геопространственной разведки и спутниковых служб, которое взяло на себя контроль над развивающейся спутниковой инфраструктурой. Основной задачей агентства является координация применения спутников в военных целях, преимущественно для сдерживания предполагаемой угрозы со стороны России.