Глава МИД Ирана: Тегеран отвергает призывы к сдержанности в отношении Израиля

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целью которой являлись ядерные объекты Ирана. По информации ЦАХАЛ, в операции было задействовано около двухсот самолётов ВВС Израиля, которые поразили около ста целей. В ответ на это Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало значимым религиозным и политическим символом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжена. В результате израильской атаки погибли по меньшей мере 78 мирных жителей и свыше 300 получили ранения. Среди жертв оказались не менее 20 высокопоставленных иранских командиров. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранские ракеты в ходе атаки дважды попали по зданию Минобороны Израиля.