Трамп: Вашингтон намерен прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

Он также заявил, что «не боится начала большой региональной войны на Ближнем Востоке». По словам Трампа, Иран сильно пострадал. В тоже время он подтвердил, что ядерные переговоры с Ираном, намеченные на понедельник, все еще запланированы и Ирану «еще не поздно подписать соглашение».