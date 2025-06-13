Трамп: Вашингтон намерен прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в разговоре с эмиром Катара заявил о готовности американской администрации «прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке», сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию эмира.
Ранее сообщалось, что Трамп накануне, перед атакой на Иран, несколько раз провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Отмечалось, что Трамп не хотел, чтобы Израиль атаковал Иран, однако публично он назвал атаку на Иран «отличной» и пообещал «еще больше».
Он также заявил, что «не боится начала большой региональной войны на Ближнем Востоке». По словам Трампа, Иран сильно пострадал. В тоже время он подтвердил, что ядерные переговоры с Ираном, намеченные на понедельник, все еще запланированы и Ирану «еще не поздно подписать соглашение».
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые.