Иран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам

Согласно тексту, который приводит пресс-служба КСИР, иранские военные «нанесли удары по военным центрам и авиабазам, с которых были предприняты преступные нападения [на Иран], а также по военно-промышленным объектам, которые использовались армией противника для производства ракет, военной техники и оружия для совершения преступлений против сопротивляющихся народов региона, особенно угнетенного народа Палестины и Газы». Отмечается, что иранским ударам подверглись и «другие военные цели» на израильских территориях.
В заявлении также утверждается, что десятки ракет, запущенных Ираном по Израилю, поразили намеченные цели, а противник «не смог отразить волны иранских ракетных атак», хотя и заявляет об обратном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции объявил, что Иран в ответ атаковал ракетами цели на территории Израиля. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.