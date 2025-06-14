Иран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам

Согласно тексту, который приводит пресс-служба КСИР, иранские военные «нанесли удары по военным центрам и авиабазам, с которых были предприняты преступные нападения [на Иран], а также по военно-промышленным объектам, которые использовались армией противника для производства ракет, военной техники и оружия для совершения преступлений против сопротивляющихся народов региона, особенно угнетенного народа Палестины и Газы». Отмечается, что иранским ударам подверглись и «другие военные цели» на израильских территориях.