Инсайдер в Кабмине Израиля заявил, что власти готовят Ирану новую «волну атак»

Правительство Израиля проводить экстренное совещание для выработки стратегии действий в связи с ответными ракетными ударами Исламской Республики Иран. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на инсайдера в Кабмине.
«Ожидается, что Израиль продолжит эскалацию своей следующей волной атак на Иран», — отметил собеседник журналистов.
Как указали на CNN, иранские Вооруженные силы запустили уже не мнее 100 баллистических ракет по израильским объектам. Однако представители ЦАХАЛ утверждают, что целей достигли лишь «несколько» снарядов.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин уже осудил начавшуюся эскалацию. По словам Президента, действия политического эшелона Израиля нарушают нормы международного права.
Также ранее профессор Юрий Жданов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему новый виток ирано-израильского конфликта может стать началом полномасштабной войны в регионе.