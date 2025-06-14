«Брошюра Гиммлера»: Захарова указала, кто в Молдавии уже стал нацистом

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова дала свою оценку оскорбительным заявлениям молдавского политика Анатола Цэрану. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.
«Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку… Когда “качественные проевропейцы” пафосно рассуждают о “европейских ценностях” складывается такое ощущение, что они дословно цитируют изданную по распоряжению Гиммлера брошюру…», — обратила внимание Мария Захарова.
Свой комментарий дипломат дала после выступления Анатола Цэрану, который назвал «некачественной этнической частью» граждан страны, чьим родным языком является русский.
Мария Захарова подчеркнула, что толерантность правоохранителей Республики Молдова к подобным высказываниям демонстрирует возвращение приемлемости «сегрегации» людей в Европе.
К сожалению, это уже не первый раз с начала 2025 года, когда молдавские политики позволяют себе антироссийскую риторику. Ранее, в феврале, Мария Захарова резко осудила решение властей закрыть Русский дом в столице страны.