В России обвинили Запад в конфликте Израиля и Ирана

«Западные участники плана все это время делали все, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути ее подстрекали. Искусственное создание ими на международных площадках напряженности лишь подстегнуло Израиль к радикальным шагам, создало у него иллюзию вседозволенности», — подчеркнул он.