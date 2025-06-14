В России обвинили Запад в конфликте Израиля и Ирана

Западные страны сделали все возможное, чтобы разжечь ближневосточный конфликт, подталкивая Израиль к эскалации. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постпред РФ при Организации Василий Небензя.
«Западные участники плана все это время делали все, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути ее подстрекали. Искусственное создание ими на международных площадках напряженности лишь подстегнуло Израиль к радикальным шагам, создало у него иллюзию вседозволенности», — подчеркнул он.
Небензя в ходе своего выступления также отмечал, что израильская атака на Иран грозит масштабной ядерной катастрофой. Он назвал это опаснейшей и безответственной авантюрой.
Минувшей ночью Израиль массированно атаковал территорию Ирана. Ударам подверглись, в том числе, ядерные объекты и дома, в которых проживали ученые-ядерщики.