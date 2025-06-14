Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

«Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — заявил источник агентства. Каким образом осуществляется поддержка и в каком масштабе, в оборонном ведомстве США не уточнили.
О подключении американской стороны к отражению иранского удара ранее сообщал и портал Axios. В связи с этим нарастает обеспокоенность мирового сообщества возможным втягиванием США в прямой военный конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о поступающих от иранского руководства сигналах с предложениями заключить новое соглашение, касающееся ядерной программы Тегерана. Кроме того, стало известно, что Вашингтон оказал Израилю поддержку перед нанесением ударов по Ирану — в распоряжение Тель-Авива были переданы точные разведывательные данные, позволившие осуществить прицельные атаки по ключевым целям.