Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о поступающих от иранского руководства сигналах с предложениями заключить новое соглашение, касающееся ядерной программы Тегерана. Кроме того, стало известно, что Вашингтон оказал Израилю поддержку перед нанесением ударов по Ирану — в распоряжение Тель-Авива были переданы точные разведывательные данные, позволившие осуществить прицельные атаки по ключевым целям.